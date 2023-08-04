Австрійський канцлер пропонує закріпити використання готівки в конституції

В Австрії, країні з населенням близько 9,1 мільйона людей, з банкоматів знімають 47 мільярдів євро ($51 мільярд) на рік.

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Канцлер Австрії пропонує закріпити в конституції країни право на використання готівки.

Про це повідомляє «Associated Press».

Канцлер Карл Нехаммер заявив у п’ятницю, 4 серпня, що «все більше і більше людей стурбовані тим, що готівка може бути обмежена як засіб платежу в Австрії», додавши, що люди «мають право на готівку».

Як пояснюють в «АР», у той час як оплата картками та електронними методами стає все більш домінуючою у багатьох європейських країнах, Австрія та сусідня Німеччина залишаються відносно прив’язаними до готівки. Уряд каже, що в Австрії, країні з населенням близько 9,1 мільйона людей, з банкоматів знімають 47 мільярдів євро ($51 мільярд) на рік.

Захист готівки від передбачуваних загроз був вимогою ультраправої опозиційної Партії свободи, яка лідирувала в опитуваннях в Австрії протягом останніх місяців перед виборами, що мають відбутися у 2024 році.

Канцлер зазначив, що доручив міністру фінансів попрацювати над пропозицією та планує провести круглий стіл із зацікавленими міністерствами, представниками фінансової індустрії та центрального банку у вересні.

«Кожен повинен мати можливість вільно вирішувати, як і чим він хоче платити», - сказав він. «Це може бути карткою, переказом, можливо, у майбутньому також з цифровим євро, але також і готівкою. Ця свобода вибору повинна і залишиться».

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