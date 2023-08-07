Давид Арахамия предлагает штрафовать водителей за громкие звуки на 17 тысяч грн

В случае повторного нарушения водителям будет грозить штраф в 34 тысячи гривен.

Народные депутаты Давид Арахамия, Вячеслав Медяник и Максим Павлюк с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 9564, которым предлагается запретить водителям авто издавать громкие звуки.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой отдельной статьей 121-4, предусматривающей административную ответственность за управление водителями или эксплуатацию транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Санкцию за данное правонарушение предлагается установить в фиксированном размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн) и в случае повторности – 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 грн) с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Компетенцией рассмотрения дел по ст. 121-4 КУоАП наделяются: в случае первого нарушения – полицейские, в случае повторности – суды.

Одновременно законопроект вносит корреспондирующие изменения в законы о дорожном движении и обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

Запрет на управление или эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленного уровня шума предлагается установить исключительно в пределах населенных пунктов, что исключает ответственность при проведении автомобильных спортивных соревнований и других мероприятий за пределами населенных пунктов.

Как отмечают авторы, в последнее время среди отдельных водителей распространяется практика вмешательства в систему выхлопных газов транспортных средств, используемых на улично-дорожной сети.

Целью такого вмешательства является осуществление тюнинга транспортного средства, что приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя транспортного средства. Такая тенденция распространена среди молодежи и лиц, управляющих мотоциклами.

Так называемые прямоточные глушители, двойные спортивные системы и другие технические девайсы не предусмотрены конструкцией транспортных средств и производителями становятся факторами нарушения тишины и покоя граждан, вызывают недовольство общества.

«Учитывая отсутствие общего обязательного технического контроля транспортных средств, указанный процесс переоборудования неконтролируем и несет в себе огромные риски.

Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов (Шахедов), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы Украины и правоохранителей.

Анализ действующих норм законодательства свидетельствует о недостаточном урегулировании данного вопроса нормативно правовыми актами», - указывают авторы.

В частности, статья 182 КУоАП предусматривает административную ответственность за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.

Указанная норма системно связана с положениями статьи 24 Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения и положениями актов органов местного самоуправления, содержащих требования к ограничению шума в населенных пунктах.

Но ни один из указанных нормативно правовых актов не содержит четких запретов на эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленного уровня шума.

Автор: Наталя Мамченко

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