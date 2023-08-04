Торговля новорожденными за границу: суд избрал меры пресечения пятерым фигурантам дела

Организатору и 4 участникам схемы торговли детьми суд избрал меры пресечения.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд избрал меры пресечения организатору и четырем участникам преступной организации по делу о торговле новорожденными детьми за границу под прикрытием суррогатного материнства, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Организатору схемы, который оказался бывшим правоохранителем, и двум соучастникам преступления суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одной подозреваемой – содержание под стражей с залогом в более 800 тысяч гривен.

Пятой фигурантке – круглосуточный домашний арест. После задержания женщина признала свою вину и предоставила обличительные показания.

Напомним, в рамках следствия установлено 8 фактов незаконного перемещения за границу младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

О подозрении сообщено 12 лицам, среди которых 2 организаторов и 10 членов.

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