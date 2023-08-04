Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судьи Верховного Суда подадут электронные декларации в НАПК до официального возобновления декларирования, - решение Пленума ВС

Пленум Верховного Суда рекомендовал судьям ВС, еще не подавшим соответствующие декларации, сделать это до принятия закона о возобновлении декларирования.

Кабмин изложил в новой редакции Положение о Государственном реестре географических названий

Держателем Государственного реестра является Госгеокадастр.

Пленум Верховного Суда признал законопроекты о полиграфе для судей нарушающими принципы независимости судей

Проведение вмешательств, сводящихся к коллективному и дискриминационному применению санкций, рискует стать политическим инструментом для подавления инакомыслящих, - Пленум Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда утвердил позицию по законопроекту о 15 годах лишения свободы за коррупцию в правосудии

Если принимать во внимание мнение общества, то по результатам различных социологических исследований, во главу угла граждане ставят вопрос коррупции в сфере послевоенного восстановления Украины, а не в сфере правосудия.

Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф — текстовая и онлайн-трансляция

4 августа судьи Верховного Суда попытаются дать оценку законопроектам о детекторе лжи для судей и 15 годах лишения свободы за коррупционное посредничество в судах, онлайн-трансляция.

  1. В Украине

Торговля новорожденными за границу: суд избрал меры пресечения пятерым фигурантам дела

19:43, 4 августа 2023
Организатору и 4 участникам схемы торговли детьми суд избрал меры пресечения.
Торговля новорожденными за границу: суд избрал меры пресечения пятерым фигурантам дела
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве суд избрал меры пресечения организатору и четырем участникам преступной организации по делу о торговле новорожденными детьми за границу под прикрытием суррогатного материнства, - сообщает Киевская городская прокуратура.

Организатору схемы, который оказался бывшим правоохранителем, и двум соучастникам преступления суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одной подозреваемой – содержание под стражей с залогом в более 800 тысяч гривен.

Пятой фигурантке – круглосуточный домашний арест. После задержания женщина признала свою вину и предоставила обличительные показания.

Напомним, в рамках следствия установлено 8 фактов незаконного перемещения за границу младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

О подозрении сообщено 12 лицам, среди которых 2 организаторов и 10 членов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Дума
    Олена Дума
    голова Агентства з розшуку та менеджменту активів
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду