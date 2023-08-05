Четверо в тайнике – в 300 метрах от границы с Молдовой разоблачили мужчин, которые прятались в хранилище микроавтобуса

Пограничники разоблачили 4-х человек, скрывавшихся в специально изготовленном тайнике микроавтобуса.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На днях военнослужащие оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда совместно с представителями военной контрразведки СБУ, реализуя оперативную информацию, в 300 метрах от государственной границы остановили грузовой микроавтобус, которым управлял местный житель.

Как рассказали в ГПСУ, мужчина утверждал, что никакого груза в его машине нет. Однако в ходе углубленной проверки транспортного средства пограничники обнаружили специально оборудованный тайник. В тайнике действительно не было груза, однако скрывались четверо мужчин призывного возраста.

«В ходе дальнейших мер правоохранители выяснили, что водитель пообещал им, что довезет до Молдовы в объезд пунктов пропуска за денежное вознаграждение в размере 4000 долларов США с каждого», - рассказывают в Госпогранслужбе.

Задержанных доставили в пограничное подразделение и составили протоколы об административных правонарушениях.

Относительно водителя в Нацполицию направили сообщение по ст. 332 УКУ.

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