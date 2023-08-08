Высший совет правосудия решил уволить трех судей

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 8 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания, ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Игнатенко Полину Яковлевну – с должности судьи Херсонского апелляционного суда;

Рябишина Андрея Александровича – с должности судьи Полтавского апелляционного суда;

Ганчак Ларису Федоровну – с должности судьи Свалявского районного суда Закарпатской области.

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