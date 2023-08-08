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Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

Теперь трансляция заседания ВСП будет проходить по умолчанию, если участники заседания не будут просить о закрытом заседании.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия решил уволить трех судей

15:58, 8 августа 2023
ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия решил уволить трех судей
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Во вторник, 8 августа, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

По результатам заседания, ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Игнатенко Полину Яковлевну – с должности судьи Херсонского апелляционного суда;

Рябишина Андрея Александровича – с должности судьи Полтавского апелляционного суда;

Ганчак Ларису Федоровну – с должности судьи Свалявского районного суда Закарпатской области.

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