Налоговики отметили, что в случае перечисления сумм ЕСВ со счета плательщика на соответствующие счета ГНС или на единый счет днем уплаты является день списания банком средств со счета.

Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, какой день считается днем уплаты единого взноса.

Так, днем уплаты единого взноса считается:

в случае перечисления сумм единого взноса со счета плательщика на соответствующие счета контролирующего органа или на единый счет – день списания банком, небанковским поставщиком платежных услуг или центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, суммы платежа со счета плательщика независимо от времени ее зачисления на указанные счета;

в случае уплаты единого взноса наличными день принятия к исполнению банком, небанковским предоставителем платежных услуг или другим участником платежной системы документа на перевод наличных вместе с суммой средств в наличной форме;

при уплате единого взноса в иностранной валюте – день поступления средств на соответствующие счета контролирующих органов, открытые в центральном органе исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

Согласно ч. 7 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета, открытого в банке, небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет.

Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, не имеющие счета, открытого в банке, у небанковского предоставителя платежных услуг, или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских предоставлятелей платежных услуг или отделения связи.

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