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  1. В Украине

Какой день считается днем уплаты единого взноса

22:00, 8 августа 2023
Налоговики отметили, что в случае перечисления сумм ЕСВ со счета плательщика на соответствующие счета ГНС или на единый счет днем уплаты является день списания банком средств со счета.
Какой день считается днем уплаты единого взноса
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, какой день считается днем уплаты единого взноса.

Так, днем уплаты единого взноса считается:

  • в случае перечисления сумм единого взноса со счета плательщика на соответствующие счета контролирующего органа или на единый счет – день списания банком, небанковским поставщиком платежных услуг или центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, суммы платежа со счета плательщика независимо от времени ее зачисления на указанные счета;
  • в случае уплаты единого взноса наличными день принятия к исполнению банком, небанковским предоставителем платежных услуг или другим участником платежной системы документа на перевод наличных вместе с суммой средств в наличной форме;
  • при уплате единого взноса в иностранной валюте – день поступления средств на соответствующие счета контролирующих органов, открытые в центральном органе исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

Согласно ч. 7 ст. 9 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование уплачивается путем перечисления плательщиком безналичных средств с его счета, открытого в банке, небанковского поставщика платежных услуг или на единый счет.

Плательщики, указанные в абзацах третьем (физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов)) и четвертом (лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность) п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, не имеющие счета, открытого в банке, у небанковского предоставителя платежных услуг, или не использующих единый счет, уплачивают взнос путем внесения наличных через банки, небанковских предоставлятелей платежных услуг или отделения связи.

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