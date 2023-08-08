Хищение ₴800 000 на ремонте укрытий в Киеве: разоблачен директор частного предприятия

Чиновник осуществлял технический надзор при выполнении работ по ремонту укрытия для населения на территории Святошинского района Киева.

Директор частного предприятия разоблачен на пособничестве в хищении 800 тыс грн на ремонте укрытий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении директору частного предприятия в пособничестве в растрате и присвоении бюджетных средств на сумму более 800 тыс. грн при капитальном ремонте укрытия (ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Так, правоохранители задокументировали противоправные действия должностного лица, осуществлявшего технический надзор при выполнении работ по ремонту простейшего укрытия для населения на территории Святошинского района города Киева.

«В частности, во время проведения осмотра указанного объекта правоохранители с привлечением эксперта-строителя зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, некачественное выполнение работ, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов, а также существенное завышение их стоимости», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время директору предприятия вручено уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в рамках этого производства прокуратура сообщила о подозрении начальнику Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА и подрядчику.

Добавим, что начальник Управления Святошинской РГА, подозреваемый в хищении на ремонте укрытий, отстранен от должности.

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