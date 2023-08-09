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  1. В Украине

В Украину завезли токсичный авокадо, который может вызвать отек легких

08:00, 9 августа 2023
В плодах, завезенных из-за границы, обнаружен кадмий.
В Украину завезли токсичный авокадо, который может вызвать отек легких
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В Украину завезли партию вредоносного авокадо из Перу. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

В нем обнаружили кадмий, соединения которого могут вызвать признаки острого бронхита или трахеобронхита, сильный судорожный кашель, синюшность и одышку. Затем развивается бронхопневмония и отек легких.

Авокадо поставлялся из Перу, выращиванием которого занимается компания Agro San Jacinto SAC.

Авокадо сорта Хаас по заказу одесского ООО «Вподобайка» экспортировал оптовик RK-Impex.PL SP.ZOO – фирма, которая находится в Перемышле.

Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка, осуществляющих обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, что предусмотрено ч. 3 ст. 20 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов».

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