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  1. В Україні

В Україну завезли токсичний авокадо, який може викликати набряк легенів

08:00, 9 серпня 2023
У плодах, які завезли з-за кордону, виявлено кадмій.
В Україну завезли токсичний авокадо, який може викликати набряк легенів
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В Україну завезли партію шкідливого авокадо з Перу. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

В ньому знайшли кадмій, сполуки якого можуть викликати ознаки гострого бронхіту або трахеобронхіту, сильний судомний кашель, синюшність і задишку. Потім розвивається бронхопневмонія і набряк легенів.

Авокадо постачався з Перу, вирощуванням якого займається компанія Agro San Jacinto SAC.

Авокадо сорту Хаас на замовлення одеського ТОВ «Вподобайка» експортував оптовик RK-Impex.PL SP.ZOO - фірма, що знаходиться в Перемишлі.

Держпродспоживслужба попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з  обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено ч. 3 ст. 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

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