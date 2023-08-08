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Вища рада правосуддя зможе забороняти трансляцію лише за наявності відповідних клопотань

Тепер трансляція засідання ВРП буде відбуватися за замовчуванням, якщо учасники засідання не будуть просити про закрите засідання.

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Вища рада правосуддя зможе забороняти трансляцію лише за наявності відповідних клопотань

15:37, 8 серпня 2023
Тепер трансляція засідання ВРП буде відбуватися за замовчуванням, якщо учасники засідання не будуть просити про закрите засідання.
Вища рада правосуддя зможе забороняти трансляцію лише за наявності відповідних клопотань
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Вища рада правосуддя вирішила, що буде забороняти відеотрансляцію засідання лише при наявності відповідного клопотання. Нагадаємо, що після змін до Регламенту у 2019 це питання регулювалося навпаки (у 2019 році ВРП передбачила, що відеотрансляція засідань Ради може відбуватися лише за наявності клопотань (згоди) всіх сторін (осіб, щодо яких розглядається питання порядку денного), за результатами розгляду яких Рада ухвалює відповідне рішення).

3 серпня 2023 року Вища рада правосуддя внесла зміни до Регламенту ВРП в частині регулювання питання онлайн-трансляцій.

Пункт 6.1 викладено у такій редакції:

На засіданнях Ради, Дисциплінарних палат ведуться протоколи та здійснюється повне фіксування технічними засобами, за винятком тієї частини засідання, що проводиться у спеціальному приміщенні (нарадчій кімнаті).

Засідання Ради транслюються в режимі онлайн на YouTube–каналі Ради та офіційному вебсайті Ради в розділі «Відео».

Трансляція засідань Ради не проводиться у випадку ухвалення Радою відповідного рішення за клопотанням (запереченням) сторони (особи, щодо якої розглядається питання порядку денного).

Отже, якщо, наприклад, суддя буде заперечувати проти публічної трансляції, то Вища рада правосуддя має ухвалити відповідне рішення про заборону трансляції.

Автор: Наталя Мамченко

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