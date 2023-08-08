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Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

Теперь трансляция заседания ВСП будет проходить по умолчанию, если участники заседания не будут просить о закрытом заседании.

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Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

15:37, 8 августа 2023
Теперь трансляция заседания ВСП будет проходить по умолчанию, если участники заседания не будут просить о закрытом заседании.
Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств
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Высший совет правосудия решил, что будет запрещать видеотрансляцию заседания только при наличии соответствующего ходатайства. Напомним, что после изменений в Регламент в 2019 году этот вопрос регулировался наоборот (в 2019 году ВСП предусмотрел, что видеотрансляция заседаний Совета может происходить только при наличии ходатайств (согласия) всех сторон (лиц, по которым рассматривается вопрос повестки дня), по результатам рассмотрения которых Совет принимает соответствующее решение).

3 августа 2023 года Высший совет правосудия внес изменения в Регламент ВСП в части регулирования вопроса онлайн-трансляций. Пункт 6.1 изложен в следующей редакции:

На заседаниях Совета, Дисциплинарных палат ведутся протоколы и осуществляется полное фиксирование техническими средствами, за исключением той части заседания, которая проводится в специальном помещении (совещательной комнате).

Заседания Совета транслируются в режиме онлайн на YouTube-канале Совета и официальном вебсайте Совета в разделе «Видео».

Трансляция заседаний Совета не проводится в случае принятия Советом соответствующего решения по ходатайству (отрицанию) стороны (лица, в отношении которого рассматривается вопрос повестки дня).

Следовательно, если, например, судья будет возражать против публичной трансляции, то Высший совет правосудия должен принять соответствующее решение о запрете трансляции.

Автор: Наталья Мамченко

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