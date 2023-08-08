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  1. В мире

Италия приостановила выдачу «золотых виз» для россиян и белорусов

15:29, 8 августа 2023
Приостановлено действие программы Investor Visa for Italy для граждан рф и Беларуси.
Италия приостановила выдачу «золотых виз» для россиян и белорусов
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Для граждан рф и Беларуси Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy. Она была создана для получения вида на жительство в обмен на инвестиции. Об сообщает итальянское министерство по делам предприятий и продукции.

«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией Европейского союза», — говорится в заявлении.

Эта программа стартовала в 2017 году. В соответствии с ней, вид на жительство предоставляют инвесторам, которые внесли значительный вклад в экономику Италии, и членам их семей.

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