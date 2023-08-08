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  1. В Украине

НАПК создало базу произведений искусства, которыми обладают подсанкционные россияне

15:20, 8 августа 2023
Раздел «Война и Искусство» включает в себя базу объектов искусства, которыми владеют россияне под санкциями, или которые были проданы или куплены ими с 2014 года.
НАПК создало базу произведений искусства, которыми обладают подсанкционные россияне
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Национальное агентство по предотвращению коррупции создало базу, которая поможет отследить нарушение антироссийских санкций в операциях на рынке предметов искусства. Об этом сообщает НАПК.

Так, отследить обращение продуктов искусства, которые покупают или продают подсанкционные россияне, можно в разделе «Война и Искусство» на портале «Война и Санкции».

Раздел содержит базу объектов искусства, которыми владеют россияне под санкциями или которые были проданы или куплены ими с 2014 года. Эти предметы могут использоваться для отмывания средств и санкций.

Российские олигархи, несмотря на наложенные на них санкции, до сих пор могут легко скрывать и отмывать свои средства через объекты искусства. Да, живопись, скульптуры, художественные ювелирные изделия – это именно то, что используется как лазейка для обхода санкций», – отметили в НАПК.

В настоящее время в базе содержится информация о более чем 300 предметах искусства. Среди владельцев – рэпер Тимур Юнусов (Тимати), олигархи Дмитрий Рыболовлев, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Олег Дерипаска, модель и бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова и другие лица, находящиеся под санкциями из-за содействия войне, развязанной в Украине.

Среди произведений искусства, которые можно найти в перечне, самая дорогая картина мира – «Спаситель мира» (Salvator Mundi) Леонардо да Винчи. В 2013 году за 79 млн долларов ее приобрел российский олигарх Дмитрий Рыболовлев и выставил на продажу в 2017-м.

Также во владении Рыболовлева были другие картины из списка самых дорогих картин мира – «Отахи» Поля Гогена (он продал ее в 2017-м, потеряв при продаже 70 млн долларов), «№6 (фиолетовый, зеленый и красный)» Марка Ротко.


 

Бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова тоже имела во владении предметы искусства. В частности, картину Дэвида Хокни «Домохозяйка из Беверли-Хиллз».

Во владении Романа Абрамовича находился триптих Фрэнсиса Бэкона за $86 300 000.

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