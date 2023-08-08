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  1. В Украине

АРМА предлагает передать «Укрнафте» изъятую у «Нафтогаза» сеть АЗС Glusco

15:15, 8 августа 2023
Отмечается, что «Укрнафта» должна представлять конкретизированную отчетную информацию по всем счетам, что не выполнялось предыдущим управляющим.
АРМА предлагает передать «Укрнафте» изъятую у «Нафтогаза» сеть АЗС Glusco
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) предложило передать в управление "Укрнафты" сеть АЗС Glusco, до этого находившуюся в управлении группы "Нафтогаз". Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума, передает пресс-служба агентства.

Она отметила, что, с учетом негативного опыта предыдущего управляющего, в будущем договоре будет зафиксирован ряд существенных условий:

минимальная сумма ежемесячных поступлений в бюджет – 5 млн грн;

согласование с АРМА изменений в менеджменте компаний, чьи корпоративные права перейдут в распоряжение управляющего;

представление "Укрнафтой" конкретизированной отчетной информации по всем счетам, что не выполнялось предыдущим управляющим.

"Твердо убеждена, что рост гарантированного дохода государства в по меньшей мере 13 раз является лучшим свидетельством эффективности новых подходов в работе АРМА. К тому же речь идет только о минимальной сумме, которая будет расти по мере увеличения объемов продаж топлива. Теперь окончательное слово за Правительством – и десятки АЗС по всей стране начнут реально работать на государственный бюджет", – отметила Дума.

Ранее АРМА в одностороннем порядке расторгло договор управления сетью АЗС Glusco, которую Кабинет министров в прошлом году передал в управление входящего в группу "Нафтогаз" ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Напомним, что АРМА прекратило сотрудничество с управляющим активами элитной арестованной недвижимости Жеваго. 

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