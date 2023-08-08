АРМА пропонує передати «Укрнафті» вилучену в «Нафтогазу» мережу АЗС Glusco

Зазначається, що «Укрнафта» має подавати конкретизовану звітну інформацію по всім рахункам, що не виконувалось попереднім управителем.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало передати в управління "Укрнафти" мережу АЗС Glusco, яка до цього знаходилася в управлінні групи "Нафтогаз". Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, передає пресслужба агентства.

Вона зазначила, що, з урахуванням негативного досвіду попереднього управителя, в майбутньому договорі буде зафіксовано низку суттєвих умов:

мінімальна сума щомісячних надходжень до бюджету – 5 млн грн;

погодження з АРМА змін у менеджменті компаній, чиї корпоративні права перейдуть в розпорядження управителя;

подання "Укрнафтою" конкретизованої звітної інформації по всім рахункам, що не виконувалось попереднім управителем.

"Твердо переконана, що зростання гарантованого доходу держави у щонайменше 13 разів, є кращим свідченням ефективності нових підходів у роботі АРМА. До того ж йдеться лише про мінімальну суму, яка зростатиме по мірі збільшення обсягів продажу пального. Тепер остаточне слово за Урядом – і десятки АЗС по всій країні почнуть реально працювати на державний бюджет", - зауважила Дума.

Раніше АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", що входить до групи "Нафтогаз".

Нагадаємо, що АРМА припинило співпрацю з управителем активами елітної арештованої нерухомості Жеваго.

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