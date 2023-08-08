Кабмін провів засідання – які рішення ухвалили 8 серпня

Внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

У вівторок, 8 серпня, Кабінет Міністрів України провів засідання.

Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо удосконалення засад внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони». Законопроектом передбачено розповсюдження основних засад внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони на всі складові сил оборони та на сили безпеки. Також пропонується доповнити основні засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони положеннями щодо розвитку сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони, формування необхідних спроможностей для гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної держави, а також відновлення її територіальної цілісності; надання особливої уваги готовності громадян України до національного спротиву; дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також військовослужбовців з числа осіб з інвалідністю під час проходження військової служби; запровадження у секторі безпеки і оборони стандартів і найкращих практик держав - членів НАТО та ЄС; захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, відновлення порушених в умовах воєнного конфлікту рівних прав та можливостей жінок і чоловіків тощо.

— Схвалено проект Закону «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу про застосування Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про міжнародне автомобільне сполучення». Законопроектом пропонується припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу про застосування Угоди між Урядом України і Урядом РФ про міжнародне автомобільне сполучення, вчинених 20.03.1995 у м. Києві та ратифікованих Законом України від 20.11.1998 N 275-XIV.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про альтернативні види палива» щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, з метою адміністрування встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюються при спалюванні біопалива установками. Реєстр буде створений КМУ, а його ведення та адміністрування буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення ставки нуль гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими встановити нульову ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюються при спалюванні біопалива установками, які використовують біопаливо як єдиний вид палива та які внесено до відповідного реєстру установок.

— Схвалено проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль — Косеуць». Законопроектом пропонується ратифікувати Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль - Косеуць, вчинену 12.06.2023 у м. Києві.

—Внесено зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Врегульовано питання відкриття асигнувань з державного бюджету та розширено перелік видатків за загальним та спеціальним фондами бюджетів, за якими здійснюються платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка, в умовах воєнного стану.

— Затверджено Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Служби безпеки. Порядок визначає процедуру здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, що належать СБУ та закріплені за органами, підрозділами, закладами, установами СБУ та штабом Антитерористичного центру при СБУ, ведення їх обліку і зняття з нього.

— Поновлено строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 постанови КМУ від 28.02.2022 N 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру». Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 28.02.2022 N 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру».

— Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин з метою забезпечення покращення їх енергетичних та екологічних характеристик. Установлено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин, які відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин, затвердженого постановою КМУ від 14.08.2019 N 738, та введено в обіг до набрання чинності новим Технічним регламентом, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності вимогам нового Технічного регламенту. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.08.2019 N 738 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин».

— Затверджено Правила надання послуги з управління побутовими відходами; типовий індивідуальний договір про надання послуги з управління побутовими відходами; типовий колективний договір про надання послуги з управління побутовими відходами; типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з управління побутовими відходами; типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з управління побутовими відходами. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 10.12.2008 N 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами».

— Затверджено, відповідно до частини третьої статті 8 та пункту 3 частини першої статті 19 ЗУ «Про управління відходами», Порядок оголошення припинення статусу відходів. Порядок визначає процедуру оголошення припинення статусу відходів з метою врегулювання механізму перероблення відходів у матеріали, речовини або предмети для їх подальшого використання та забезпечення захисту навколишнього природного середовища і здоровʼя людей. Затверджено перелік видів відходів, щодо яких може бути оголошено припинення статусу відходів, та критерії оголошення припинення статусу відходів.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 21.02.2017 N 86 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» і від 01.07.2018 N 613 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зміни спрямовані на приведення вищезазначених постанов у відповідність до законів України «Про електронні комунікації», «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо усунення неточностей» та «Про медіа».

— Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в сфері охорони промислової власності, укладеної в м. Києві 30.06.1993.

— Внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Передбачено впровадження автоматичних перевірок за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має Міністерство внутрішніх справ України, відомостей про осіб, необхідних для допуску їх до керування транспортними засобами, оформлення, персоналізації, повернення, обміну, видачі посвідчень водія, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. Встановлено, що особа за бажанням та за додаткову плату може отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки із використанням засобів та обʼєктів призначеного оператора поштового звʼязку шляхом надання послуг поштового звʼязку, у тому числі через курʼєра. Дозволено у період дії воєнного стану пересилати в міжнародних поштових відправленнях посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 19.04.2022 N 472 «Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України». Викладено в новій редакції Порядок використання рахунків для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24». Врегульовано питання, повʼязані із використанням коштів, що надходять на рахунки для збору добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24» від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для фінансування заходів, повʼязаних з відсіччю збройної агресії РФ проти України та ліквідації її наслідків, національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки і розвитку України, надання гуманітарної допомоги через Єдиний державний веб-портал для збору пожертв на підтримку України «United24» за такими напрямами як допомога Збройним Силам України, гуманітарне розмінування, медична допомога і допомога дітям, задоволення потреб освіти і науки, відновлення інфраструктури.

— Внесено зміни до Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Встановлено, що державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до ЗУ «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної проти України, та членів їхніх сімей», після хї звільнення; дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; та дітям осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, які загинули (померли). Визначено перелік документів, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки зазначеними категоріями осіб.

— Внесено зміни до Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції. Продовжено на два місяці (з 31 серпня до 31 жовтня 2023 року) кінцевий строк подання постраждалою особою звернення щодо надання відповідної допомоги.

— Внесено зміни до постанов КМУ від 30.08.1999 N 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках» та від 05.11.2014 N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам». Установлено, що до 31.12.2023 органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення не припиняють виплати пенсій та соціальних виплат з підстав, передбачених Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та постановою КМУ «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», а АТ «Державний ощадний банк України» не зупиняє видаткові операції за поточними рахунками одержувачам пенсійних та соціальних виплат, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи до введення воєнного стану в Україні та щодо яких до 31.12.2023 проводиться фізична ідентифікація. Розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзвʼязуу та в дипломатичному представництві або консульській установі для перебуваючих за кордоном.

— Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за IІ квартал 2023 року, в обсязі 1 млрд. 379 млн. 403,9 тис. гривень.

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