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  1. В Україні

НАЗК створило базу творів мистецтва, якими володіють підсанкційні росіяни

15:20, 8 серпня 2023
Розділ «Війна і Мистецтво» містить базу об'єктів мистецтва, якими володіють росіяни під санкціями, або які були продані чи куплені ними з 2014 року.
НАЗК створило базу творів мистецтва, якими володіють підсанкційні росіяни
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Національне агентство з питань запобігання корупції створило базу, яка допоможе відстежити порушення антиросійських санкцій в операціях на ринку предметів мистецтва. Про це повідомляє НАЗК.

Так, відслідкувати обіг продуктів мистецтва, які купують або продають підсанкційні росіяни можна в розділі «Війна і Мистецтво» на порталі «Війна і Санкції».

Розділ містить базу об'єктів мистецтва, якими володіють росіяни під санкціями, або які були продані чи куплені ними з 2014 року. Ці предмети можуть використовуватися для відмивання коштів та обходження санкцій.

«Російські олігархи, незважаючи на накладені на них санкції, досі можуть легко приховувати та відмивати свої кошти через об'єкти мистецтва. Так, живопис, скульптури, художні ювелірні вироби – це саме те, що використовується як лазівка для обходу санкцій», – зазначили в НАЗК.

Наразі в базі міститься інформація про понад 300 предметів мистецтва. Серед власників – репер Тимур Юнусов (Тіматі), олігархи Дмитро Риболовлев, Роман Абрамович, Михайло Фрідман, Олег Дерипаска, модель та ексдружина Абрамовича Дар’я Жукова та інші особи, які знаходяться під санкціями через сприяння війні, розв'язаній рф в Україні.

Серед творів мистецтва, які можна знайти в переліку, найдорожча картина світу – «Спаситель світу" («Salvator Mundi») Леонардо да Вінчі. У 2013 році за 79 млн доларів її придбав російський олігарх Дмитро Риболовлев і виставив на продаж у 2017-му. 

Також у володінні Риболовлева були інші картини зі списку найдорожчих картин світу – «Отахі» Поля Гогена (він продав її у 2017-му, втративши при продажу 70 млн доларів), «№ 6 (фіолетовий, зелений і червоний)» Марка Ротко.


Ексдружина Абрамовича Дар’я Жукова теж мала у володінні предмети мистецтва. Зокрема, картину Девіда Хокні «Домогосподарка з Беверлі-Хіллз».

У володінні Романа Абрамовича знаходився триптих Френсіса Бекона за $86 300 000.

 

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