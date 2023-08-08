Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів

Припинено дію програми Investor Visa for Italy для громадян рф та Білорусі.

Для громадян рф та Білорусі Італія призупинила дію програми Investor Visa for Italy. Вона була створена для отримання посвідки на проживання в обмін на інвестиції. Про це повідомляє італійське міністерство у справах підприємств та продукції.

«Повідомляємо про зупинення програми для російських та білоруських громадян за розпорядженням голови комітету від 14.07.2023 відповідно до рекомендації Європейського союзу», — йдеться у заяві.

Ця програма стартувала у 2017 році. Відповідно до неї, посвідки на проживання надають інвесторам, які зробили значний внесок в економіку Італії, та членам їхніх сімей.

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