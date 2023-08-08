Італія призупинила видачу «золотих віз» для росіян та білорусів

Для громадян рф та Білорусі Італія призупинила дію програми Investor Visa for Italy. Вона була створена для отримання посвідки на проживання в обмін на інвестиції. Про це повідомляє італійське міністерство у справах підприємств та продукції.
«Повідомляємо про зупинення програми для російських та білоруських громадян за розпорядженням голови комітету від 14.07.2023 відповідно до рекомендації Європейського союзу», — йдеться у заяві.
Ця програма стартувала у 2017 році. Відповідно до неї, посвідки на проживання надають інвесторам, які зробили значний внесок в економіку Італії, та членам їхніх сімей.
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