Розкрадання ₴800 000 на ремонті укриттів у Києві: викрито директора приватного підприємства

Посадовець здійснював технічний нагляд при виконанні робіт з ремонту укриття для населення на території Святошинського району Києва.

​Директора приватного підприємства викрито на пособництві у розкраданні 800 тис грн на ремонті укриттів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору приватного підприємства у пособництві в розтраті та привласненні бюджетних коштів у сумі понад 800 тис. грн під час капітального ремонту укриття (ч. 5 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці задокументували протиправні дії посадовця, який здійснював технічний нагляд при виконанні робіт з ремонту найпростішого укриття для населення на території Святошинського району міста Києва.

«Зокрема, під час проведення огляду зазначеного об’єкту правоохоронці з залученням експерта-будівельника зафіксували факти невиконання робіт в повному обсязі, неякісне виконання робіт, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів, а також суттєве завищення їх вартості», — зазначили в прокуратурі.

На теперішній час директору підприємства вручене повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше в межах цього ж провадження прокуратура повідомила про підозру начальнику Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА та підряднику.

Додамо, що начальника Управління Святошинської РДА, якого підозрюють у розкраданні на ремонті укриттів, відсторонено від посади.

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