Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів

У вівторок, 8 серпня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.
За результатами засідання, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
Ігнатенко Поліну Яківну – з посади судді Херсонського апеляційного суду;
Рябішина Андрія Олександровича – з посади судді Полтавського апеляційного суду;
Ганчак Ларису Федорівну – з посади судді Свалявського районного суду Закарпатської області.
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