Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 8 серпня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

За результатами засідання, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Ігнатенко Поліну Яківну – з посади судді Херсонського апеляційного суду;

Рябішина Андрія Олександровича – з посади судді Полтавського апеляційного суду;

Ганчак Ларису Федорівну – з посади судді Свалявського районного суду Закарпатської області.

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