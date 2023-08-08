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Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

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Верховна Рада врегулює питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру в умовах війни

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування.

ВРП розгляне відсторонення судді Приморського райсуду Одеси Іллі Лонського від правосуддя за клопотанням САП

НАБУ і САП розповіли, що підозрюють суддю Приморського райсуду у замаху на надання коштів іншій судді цього ж суду за ухвалення потрібного рішення у справі.

Вища рада правосуддя зможе забороняти трансляцію лише за наявності відповідних клопотань

Тепер трансляція засідання ВРП буде відбуватися за замовчуванням, якщо учасники засідання не будуть просити про закрите засідання.

  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів

15:58, 8 серпня 2023
ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів
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У вівторок, 8 серпня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

За результатами засідання, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Ігнатенко Поліну Яківну – з посади судді Херсонського апеляційного суду;

Рябішина Андрія Олександровича – з посади судді Полтавського апеляційного суду;

Ганчак Ларису Федорівну – з посади судді Свалявського районного суду Закарпатської області.

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