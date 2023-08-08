Киян попередили, що зима буде складною: ворог хоче заморозити столицю

Влада Києва розглядає всі можливі сценарії та критичні ситуації, які можуть статися під час наступного опалювального сезону.

Фото: point.md

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що зима буде дуже складною, бо ворог не полишає планів заморозити столицю. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ.»

Мер зазначив, що влада розглядає всі можливі сценарії та критичні ситуації, які можуть статися під час наступного опалювального сезону й ретельно готується до нього.

«Буде дуже непроста зима. Агресор постійно намагається зруйнувати нашу критичну інфраструктуру. І плани в нього не змінилися. Росіяни чинять геноцид українського народу. Ми розуміємо що зараз протиповітряна оборона стала потужнішою. Наші захисники збивають майже все, що летить від ворога в бік столиці. Втім, ми повинні бути готовими до різних ситуацій. Місто виділило кошти на підготовку до зими. Комунальники посилено працювали і працюють. І зараз Київ готовий до опалювального сезону десь на 80 відсотків. І ми продовжуємо готуватися», – підкреслив Кличко.

Раніше українців застерегли, що генератори ще знадобляться: енергетики не можуть гарантувати спокійну зиму.

Також стало відомо, що Київ був на межі евакуації взимку.

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