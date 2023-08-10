На Вінниччині колишній депутат міської ради замовив вбивство свого колеги

За інформацією ДБР, організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців і пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США.

Фото: ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили про затримання колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині за підозрою в організації вбивства іншого депутата. Життя свого колеги він оцінив у 8,5 тисяч доларів США.

Як повідомляє Бюро, батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої «Партії регіонів» та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої «ОПЗЖ». Однак чоловік ще на початку війни виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

«Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син вирішив «допомогти» батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США, оцінивши у таку суму життя свого колеги», - повідомляє ДБР.

У ході спецоперації силовики імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора.

Проведно обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочину.

Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри фігурантів.

Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення.

Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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