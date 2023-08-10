Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, какая работа может выполняться дистанционно. Там отметили, что работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.

Законодательство не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно.

Если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако если это административная работа, которую вполне допустимо проделать вне помещений работодателя, можно перевести работника на дистанционку.

Кроме того, при возможности и наличии ресурсов закон позволяет переводить на дистанционную работу:

беременных женщин;

работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям);

работников, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью; – родителей или опекунов ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия по признакам дискриминации — временно на два месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.