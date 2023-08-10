Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

  1. В Украине

Какая работа может выполняться дистанционно

16:07, 10 августа 2023
Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.
Какая работа может выполняться дистанционно
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, какая работа может выполняться дистанционно. Там отметили, что работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.

Законодательство не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно.

Если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако если это административная работа, которую вполне допустимо проделать вне помещений работодателя, можно перевести работника на дистанционку.

Кроме того, при возможности и наличии ресурсов закон позволяет переводить на дистанционную работу:

  • беременных женщин;
  • работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям);
  • работников, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью; – родителей или опекунов ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;
  • работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия по признакам дискриминации — временно на два месяца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси