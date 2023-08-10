Як подати документи на оформлення пільги за комунальні онлайн: подробиці

Тепер подати документи на оформлення пільги житлово-комунальної субсидії можна онлайн, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Для подачі документів необхідний наступний алгоритмом дій:
- авторизуєтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису на вебпорталі електронних послуг ПФУ;
- в особистому кабінеті в розділі «Комунікації з ПФУ» обираєте опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу» та натискаєте «Продовжити»;
- у вікні «Заяви на житлову субсидію чи пільгу» обираєте той розділ, який потрібний для призначення пільги;
- в розділі «Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають на пільги» заповнюєте електронну форму;
- відправляєте сформовану заяву до Пенсійного фонду України;
- в розділі «Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу» зазначаєте необхідні дані, подаємо до ПФУ.
Нагадаємо, що ми вже писали, як отримати пільги з оплати комунальних послуг для багатодітних родин.
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