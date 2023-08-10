У Києві біля озера знайшли оголене тіло жінки

В лісосмузі поблизу озера Верхнє Вигурівське місцеві підлітки знайшли труп жінки віком до 40 років.

Біля озера Верхнє Вигурівське у Деснянському районі Києва місцеві підлітки помітили оголене тіло жінки. Про це повідомляє vesti.ua.

Повідомляється, що на вигляд загиблій до 40 років.

Про трагічну знахідку розповіла правоохронців мати одного з підліктів. Експерти, які прибули на місце події, оглянули тіло і насильницьких ознак смерті не виявили. Причину смерті визначатимуть фахівці.

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