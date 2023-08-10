Київ отримав спеціальний статус Європейської столиці демократії

Спеціальний статус означає співпрацю з мережею міст ECoD, до якої входять Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья та інші.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Київ долучився до проєкту «Європейська столиця демократії» та став партнером зі спеціальним статусом. Мер Києва Віталій Кличко і засновник ініціативи «Європейська столиця демократії» Гелфрід Карл у підписали Меморандум про співпрацю української столиці та неурядової організації ECoD.

«Українська столиця увійде до мережі міст проєкту «Європейська столиця демократії». Спеціальний статус означає співпрацю з мережею міст ECoD, до якої входять Барселона, Антверпен, Брюссель, Кашкайш, Болонья та інші. Київ сприятиме реалізації Програмного року, який включає низку заходів, спрямованих на обмін досвідом успішними практиками демократичного врядування, навчання», – наголосив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що українська столиця стане активним учасником важливих міжнародних конференцій. Зокрема, в листопаді цього року в Бельгії Київ долучиться до конференції, де обговорюватимуть важливу роль місцевого самоврядування для демократичного та стійкого розвитку України. А наступного року українська столиця стане учасником, зокрема ACT NOW Конференції мерів 2024 та конгресу «Інновації в політиці».

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