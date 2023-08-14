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  1. В Украине

В Киево-Печерской лавре мужчина разбил икону камнем, фото

09:00, 14 августа 2023
Мужчину задержала полиция.
В Киево-Печерской лавре мужчина разбил икону камнем, фото
Источник фото: УПЦ МП
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В воскресенье, 13 августа, во время богослужения в храме Агапита Печерского мужчина несколько раз ударил камнем по иконе.

Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

«Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что его остановили верующие, со временем мужчину задержала полиция. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция зафиксировала показания очевидцев, а братия написала заявление.

Источник фото: УПЦ МП

Напомним, что заповедник «Киево-Печерская лавра» вернул себе 11 построек на территории Нижней лавры. В использование государства осталось вернуть еще около 30 помещений.

Также мы сообщали, что Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ МП Павла.

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