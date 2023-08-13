Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ МП Павла

Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца.

Фото: УП

Соломенский районный суд Киева 11 августа продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) минимум на два месяца. Об этом сообщил его адвокат в комментарии Суспільному.

Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца.

По словам адвоката, прокурор также потребовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской лавры. Но суд это ходатайство отклонил.

Как отметила спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в комментарии «РБК-Украина», суд продолжил обязал митрополита Павла носить электронный браслет, не оставлять село Вороньков в Киевской области без разрешения следователя, по первому требованию прибыть к следователю, прокурору или в суд, а также не общаться с потерпевшими или свидетелями.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.

Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

А потом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом внесения залога.

Добавим, что СБУ сделала заявление о мере пресечения митрополиту Павлу после внесения залога в 33 миллиона гривен.

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