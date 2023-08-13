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  1. В Украине

Частичное возмещение расходов для пострадавших ФЛП на Киевщине: как подать заявку

23:35, 13 августа 2023
Частичное возмещение предоставляется в размере 40% от суммы общих расходов, но не более 60 тысяч грн.
Частичное возмещение расходов для пострадавших ФЛП на Киевщине: как подать заявку
Изображение: freepik.com

На Киевщине объявлен прием заявок на получение частичного возмещения расходов на оплату работ по проведению независимой оценки вреда и объема ущерба, нанесенного предприятиям, учреждениям и организациям негосударственной формы собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества в связи с вооруженной агрессией рф, а также упущенной выгоды от невозможности или препятствий в производстве хозяйственной деятельности.

Об этом сообщили в КОВА.

Частичное возмещение предоставляется в размере 40% от суммы общих расходов, но не более 60 тыс. грн, на оплату договора с субъектом оценочной деятельности, который провел независимую оценку ущерба и убытков.

Документы следует подавать в бумажном виде в Департамент экономики КОВА по адресу: пл. Леси Украинки, 1, г. Киев, 01196 и после заключения договора с субъектом оценочной деятельности и выполнения обязательств по нему в полном объеме со 100% оплатой работ.

Подробная информация о получении частичного возмещения – по ссылке.

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