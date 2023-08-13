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  1. Общество

Жара снова возвращается – как распознать солнечный удар и помочь

22:31, 13 августа 2023
Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь при солнечном ударе.
Жара снова возвращается – как распознать солнечный удар и помочь
Изображение: freepik.com

Продолжительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар. Это происходит, когда тело больше не может контролировать свою температуру и она быстро повышается, механизм потоотделения дает сбой, и человек не может охладиться. В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах и первой помощи.

Признаки и симптомы:

  • высокая температура тела (39 С и выше)
  • горячая, красная, сухая или влажная кожа
  • рвота
  • судороги
  • дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь
  • потеря сознания

При таких симптомах в Минздраве советуют переместить человека в тень или в прохладное помещение и вызвать скорую. Первая помощь:

  • снимите лишнюю одежду
  • в случае рвоты положите человека на бок
  • охладить пострадавшего помогут холодная ванна или компрессы со смоченной в воде ткани.
  • при наличии положите пакеты со льдом под мышки и в паховые складки.
  • если человек может пить, давайте пить холодную воду маленькими глотками

Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью, отмечают в Министерстве здравоохранения.

Чтобы уберечься от перегрева, специалисты советуют пить много воды, закрывать тело и голову одеждой из натуральных тканей и избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.

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