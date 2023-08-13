Жара снова возвращается – как распознать солнечный удар и помочь

Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь при солнечном ударе.

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Продолжительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар. Это происходит, когда тело больше не может контролировать свою температуру и она быстро повышается, механизм потоотделения дает сбой, и человек не может охладиться. В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах и первой помощи.

Признаки и симптомы:

высокая температура тела (39 С и выше)

горячая, красная, сухая или влажная кожа

рвота

судороги

дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь

потеря сознания

При таких симптомах в Минздраве советуют переместить человека в тень или в прохладное помещение и вызвать скорую. Первая помощь:

снимите лишнюю одежду

в случае рвоты положите человека на бок

охладить пострадавшего помогут холодная ванна или компрессы со смоченной в воде ткани.

при наличии положите пакеты со льдом под мышки и в паховые складки.

если человек может пить, давайте пить холодную воду маленькими глотками

Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью, отмечают в Министерстве здравоохранения.

Чтобы уберечься от перегрева, специалисты советуют пить много воды, закрывать тело и голову одеждой из натуральных тканей и избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.

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