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  1. Суспільство

Спека знову повертається – як розпізнати сонячний удар і допомогти

22:31, 13 серпня 2023
Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу при сонячному ударі.
Спека знову повертається – як розпізнати сонячний удар і допомогти
Зображення: freepik.com

Тривале перебування на сонці може спровокувати сонячний удар. Це відбувається, коли тіло більше не може контролювати свою температуру, і вона швидко підвищується, механізм потовиділення дає збій, і людина не може охолодитися. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про симптоми та першу допомогу.

Ознаки та симптоми:

  • висока температура тіла (39 С і вище)
  • гаряча, червона, суха або волога шкіра
  • блювання
  • судоми
  • дезорієнтація, зміни стану свідомості, невиразне мовлення
  • втрата свідомості

За таких симптомів у МОЗ радять перемістити людину в затінок або у прохолодне приміщення та викликати швидку. Перша допомога:

  • зніміть зайвий одяг
  • у разі блювання покладіть людину на бік
  • охолодити постраждалого допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканини
  • за наявності покладіть пакети з льодом під пахви та в пахових складках
  • якщо людина може пити, давайте пити холодну воду маленькими ковтками

Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу, адже сонячний удар може закінчитися смертю, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Щоб вберегтися від перегрівання, фахівці радять пити багато води, закривати тіло та голову одягом із натуральних тканин та уникати сонця з 11:00 до 16:00 та користуватися сонцезахисними засобами.

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