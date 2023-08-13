Спека знову повертається – як розпізнати сонячний удар і допомогти

Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу при сонячному ударі.

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Тривале перебування на сонці може спровокувати сонячний удар. Це відбувається, коли тіло більше не може контролювати свою температуру, і вона швидко підвищується, механізм потовиділення дає збій, і людина не може охолодитися. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про симптоми та першу допомогу.

Ознаки та симптоми:

висока температура тіла (39 С і вище)

гаряча, червона, суха або волога шкіра

блювання

судоми

дезорієнтація, зміни стану свідомості, невиразне мовлення

втрата свідомості

За таких симптомів у МОЗ радять перемістити людину в затінок або у прохолодне приміщення та викликати швидку. Перша допомога:

зніміть зайвий одяг

у разі блювання покладіть людину на бік

охолодити постраждалого допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканини

за наявності покладіть пакети з льодом під пахви та в пахових складках

якщо людина може пити, давайте пити холодну воду маленькими ковтками

Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу, адже сонячний удар може закінчитися смертю, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Щоб вберегтися від перегрівання, фахівці радять пити багато води, закривати тіло та голову одягом із натуральних тканин та уникати сонця з 11:00 до 16:00 та користуватися сонцезахисними засобами.

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