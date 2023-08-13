Роздрібні інвестори Credit Suisse готують позов до суду, щоб оскаржити придбання UBS, — ЗМІ

Поглинання, яке було проведено за участю швейцарських органів влади, призвело до втрати акціонерами обох банків можливості голосувати за дану угоду.

Учасники роздрібного інвестування, які зазнали фінансових втрат внаслідок процесу поглинання банком Credit Suisse компанією UBS, висловлюють намір виступити з позовом у суді з метою оскарження даної угоди. Про це наголошує видання Financial Times.

Планується, що Швейцарська асоціація захисту інвесторів звернеться до комерційного суду Цюриха із позовом 14 серпня від імені близько 500 інвесторів Credit Suisse.

Зазначається, що поглинання, яке було проведено за участю швейцарських органів влади, призвело до втрати акціонерами обох банків можливості голосувати за дану угоду.

UBS сплатив 3,4 млрд доларів за придбання Credit Suisse, що становить менше половини ринкової вартості останнього на останній торговельний день перед укладенням угоди.

Слід відзначити, що цей позов вже є другим колективним позовом акціонерів Credit Suisse проти UBS. Крім того, власники облігацій, які були знищені, також подали кілька позовів.

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