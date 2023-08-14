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  1. В Україні

На Харківщині цивільний підірвався на протипіхотній міні: чоловік залишився без ступні

07:40, 14 серпня 2023
73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму.
На Харківщині цивільний підірвався на протипіхотній міні: чоловік залишився без ступні
Фото: minre.gov.ua

В селі Руська Лозова на Харківщині 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

«Знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ймовірно спрацювала протипіхотна міна.

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