В Харьковской области гражданский подорвался на противопехотной мине: мужчина остался без ступни

73-летний мужчина получил минно-взрывную травму.

Фото: minre.gov.ua

В селе Русская Лозовая Харьковской области 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

«Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в лечебное учреждение. Он остался без правой ступни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, сработала противопехотная мина.

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