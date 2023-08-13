В Одессе ввели в обращение почтовые марки «Непокоренный Юг», посвященные пограничникам: фото

На марках воспроизведены образы часовых Юга страны, которые олицетворят мужество и несокрушимость украинских войск в борьбе за независимость.

В Одессе состоялось спецгашение почтовой марки «Непокоренный Юг», посвященной охранникам южных рубежей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Идея проекта принадлежит известному одесскому фотохудожнику Борису Бухману, Укрпочте и пограничникам.

На марках воспроизведены образы часовых Юга страны. Они олицетворят мужество и несокрушимость украинских войск в борьбе за независимость.

Это символ бесстрашия, смелости и стойкости.

«Марки посвящены нашим пограничникам, ведь именно они с первых дней войны – и не только с 24 февраля, но и с 2014 года первыми вступили в бой с врагом на государственной границе. Пограничники – настоящие герои, успешно выполнившие и выполняющие сотни и сотни боевых задач», – подчеркнул Борис Бухман.

Эти марки будут в продаже вместе с почтовым набором: конвертом и карточками.

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