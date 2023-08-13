В Одесі ввели в обіг поштові марки «Нескорений Південь», присвячені прикордонникам: фото

На марках відтворені образи вартових Півдня країни, які уособлють мужність і незламність українську війська в боротьбі за незалежність.

В Одесі відбулося спецпогашення поштової марки «Нескорений Південь», яка присвячена охоронцям південних рубежів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ідея проєкту належить відомому одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам.

На марках відтворені образи вартових Півдня країни. Вони уособлють мужність і незламність українську війська в боротьбі за незалежність.

Це символ безстрашності, відважності та стійкості.

«Марки присвячені нашим прикордонникам, адже саме вони з перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, а й з 2014 року, першими вступили в бій з ворогом на державному кордоні. Прикордонники – справжні герої, які успішно виконали та виконують сотні й сотні бойових завдань», – підкреслив Борис Бухман.

Ці марки будуть в продажі разом із поштовим набором: конвертом і картками.

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