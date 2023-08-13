Розничные инвесторы Credit Suisse готовят иск в суд, чтобы оспорить приобретение UBS, — СМИ

Поглощение, проведенное с участием швейцарских органов власти, привело к потере акционерами обоих банков возможности голосовать за данное соглашение.

Участники розничного инвестирования, понесшие финансовые потери в результате процесса поглощения банком Credit Suisse компанией UBS, выражают намерение выступить с иском в суде с целью обжалования данного соглашения. Об этом подчеркивает издание Financial Times.

Планируется, что Швейцарская ассоциация по защите инвесторов обратит в коммерческий суд Цюриха с иском 14 августа от имени около 500 инвесторов Credit Suisse.

Отмечается, что поглощение, проведенное с участием швейцарских органов власти, привело к потере акционерами обоих банков возможности голосовать за данное соглашение.

UBS заплатил 3,4 млрд долларов за приобретение Credit Suisse, что составляет менее половины рыночной стоимости последнего на последний торговый день перед заключением сделки.

Следует отметить, что этот иск уже второй коллективный иск акционеров Credit Suisse против UBS. Кроме того, владельцы уничтоженных облигаций также подали несколько исков.

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