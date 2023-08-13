Часткове відшкодування витрат для постраждалих ФОПів на Київщині: як подати заявку

Часткове відшкодування надають у розмірі 40% від суми загальних витрат, але не більше 60 тисяч грн.

Зображення: freepik.com

На Київщині оголошено прийом заявок на отримання часткового відшкодування витрат на оплату робіт із проведення незалежної оцінки шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям недержавної форми власності внаслідок знищення та пошкодження їхнього майна у зв’язку зі збройною агресією рф, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності.

Про це повідомили у КОВА.

Часткове відшкодування надають у розмірі 40% від суми загальних витрат, але не більше 60 тис. грн, на оплату договору з суб’єктом оціночної діяльності, який провів незалежну оцінку шкоди та збитків.

Документи потрібно подавати у паперовому вигляді до Департаменту економіки КОВА за адресою: пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196 та після підписання договору з суб’єктом оціночної діяльності та виконання зобов’язань за ним у повному обсязі зі 100% оплатою робіт.

Детальна інформація щодо отримання часткового відшкодування – за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.