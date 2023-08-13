Соломʼянський райсуд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла

Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

Фото: УП

Соломʼянський районний суд Києва 11 серпня продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) щонайменше на два місяці. Про це повідомив його адвокат у коментарі Суспільному.

Строк дії обовʼязків продовжили в межах строку досудового розслідування, але не більше, ніж на два місяці.

За словами адвоката, прокурор також потребував покласти на митрополита Павла додатковий обовʼязок про заборону відвідування Києво-Печерської лаври. Але суд це клопотання відхилив.

Як зазначила речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова у коментарі «РБК-Україна», суд продовжив зобов'язав митрополита Павла носити електронний браслет, не залишати село Вороньків у Київській області без дозволу слідчого, за першою вимогою прибути до слідчого, прокурора чи в суд, а також не спілкуватися з потерпілими чи свідками.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

А потім йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Додамо, що СБУ зробила заяву щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу після внесення застави у 33 мільйони гривень.

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