СБУ зробила заяву щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу після внесення застави у 33 мільйони гривень

Звільнення митрополита Павла з-під варти після внесення застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

Фото: УП

Як раніше ми писала «Судово-юридична газета», за митрополита УПЦ МП Павла (справжнє ім'я Петро Лебідь) внесли заставу у розмірі 33,3 млн грн. 7 серпня його звільнили з-під варти.

У свою чергу Служба безпеки України зробила заяву після звільнення екс-намісника Лаври Павла з-під варти. Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.

«Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Як відомо, слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань);

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

А потім йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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