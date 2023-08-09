СБУ сделала заявление о мере пресечения митрополиту Павлу после внесения залога в 33 миллиона гривен

Освобождение митрополита Павла из-под стражи после внесения залога не означает освобождения от уголовной ответственности.

Фото: УП

Как ранее мы писала «Судебно-юридическая газета», за митрополита УПЦ МП Павла (настоящее имя Петр Лебедь) внесли залог в размере 33,3 млн. грн. 7 августа его освободили из-под стражи.

В свою очередь Служба безопасности Украины сделала заявление после увольнения экс-наместника Лавры Павла из-под стражи. Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности сообщает, что такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде.

«Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей», — говорится в сообщении.

Суд наложил на митрополита УПЦ (МП) Павла ряд обязанностей:

носить электронное средство контроля;

не оставлять с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В настоящее время расследование по уголовному производству в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты ознакомляются с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Как известно, следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений);

ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.

Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

А потом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом внесения залога.

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