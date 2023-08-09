Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, может ли работодатель увольнять работника во время войны в период его болезни.
В соответствии с требованиями ст. 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности.
При увольнении работника указывается дата увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем истечения временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности.
Раньше мы писали, может ли работодатель перенести ежегодный отпуск работника без его согласия.
Добавим, вправе ли работник оформить дополнительный отпуск в период военного положения.
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