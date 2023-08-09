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Верховный Суд сделал вывод по делу о незаконной переправке лиц через границу

10:21, 9 августа 2023
О назначении наказания за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины – решение ВС.
Верховный Суд сделал вывод по делу о незаконной переправке лиц через границу
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда аннулировал решение апелляционного суда, которым было назначено наказание лицу за незаконную попытку пересечь границу, чтобы избежать вызова на мобилизацию во время пребывания в условиях военного положения. Оригинально осужденное лицо, которому было назначено 5 лет лишения свободы, теперь освобождено от отбывания наказания с испытанием на 3 года. Кассационный уголовный суд Верховного Суда считает, что такой вариант условного наказания не соответствует принципам законности и справедливости. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

«Суд першої інстанції розглянув справу мешканки Чернівецької області, яка спільно з двома іншими особами з корисливих мотивів організувала незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України з Румунією поза пунктом пропуску. Після передачі 4500 доларів США за такі послуги у квітні 2022 року поліція затримала її спільників. Суд першої інстанції визнав обвинувачену винною і оштрафував її на 136 тис. грн (8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Чернівецький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції щодо призначеного покарання і засудив обвинувачену до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки.

Прокурор подав касаційну скаргу, посилаючись на те, що, на його думку, суд апеляційної інстанції не врахував практику Верховного Суду та безпідставно призначив обвинуваченій покарання із застосуванням ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням). Прокурор наполягав на тому, що обвинувачена вчинила тяжкий злочин проти недоторканності державного кордону України під час воєнного стану, переховувалася від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим її оголосили в розшук, а свою вину визнала лише під час судового розгляду. Він просив відправити справу на новий розгляд в апеляційний суд.

Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання прокурора, зазначивши, що апеляційний суд допустив неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, звільнивши засуджену від відбування покарання з випробуванням, ураховуючи тяжкість вчиненого злочину, а також те, що злочин вчинений з використанням умов воєнного стану.

Постанова ККС ВС від 5 липня 2023 року у справі № 727/6140/22 (провадження № 51-2266км23)», – говорится в сообщении.

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