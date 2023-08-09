Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.

До КК внесуть зміни щодо звільнення за рішенням суду від подальшого відбуття покарання засуджених, які не відбули його через збройну агресію і тимчасову окупацію

Як пропонує Мінюст, до відбутого строку покарання суд буде зараховувати строк з дня, коли виконання покарання було унеможливлене внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації.

Правоохоронці розслідують 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру: Рада врегулює проблему

Які періоди не будуть включати до строків досудового розслідування: Комітет рекомендує Раді ухвалити закон.

Депутати пропонують обмежити зарплати та інше грошове забезпечення посадовців сумою у 100 тисяч грн

Зарплату та грошове забезпечення з бюджету, а також зарплату керівникам держпідприємств пропонується обмежити розміром в 100 тисяч грн.

  1. Судова практика
  2. / Касаційний кримінальний суд

Верховний Суд зробив висновок у справі про незаконне переправлення осіб через кордон

10:21, 9 серпня 2023
Щодо призначення покарання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України – рішення ВС.
Верховний Суд зробив висновок у справі про незаконне переправлення осіб через кордон
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду анулював рішення апеляційного суду, яким було призначено покарання особі за незаконне намагання перетнути кордон, щоб уникнути виклику на мобілізацію під час перебування в умовах воєнного стану. Оригінально засуджена особа, якій було призначено 5 років позбавлення волі, тепер звільнена з відбування покарання з випробуванням на 3 роки. Касаційний кримінальний суд Верховного Суду вважає, що такий варіант умовного покарання не відповідає принципам законності та справедливості. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

«Суд першої інстанції розглянув справу мешканки Чернівецької області, яка спільно з двома іншими особами з корисливих мотивів організувала незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України з Румунією поза пунктом пропуску. Після передачі 4500 доларів США за такі послуги у квітні 2022 року поліція затримала її спільників. Суд першої інстанції визнав обвинувачену винною і оштрафував її на 136 тис. грн (8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Чернівецький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції щодо призначеного покарання і засудив обвинувачену до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування основного покарання з випробуванням на 3 роки.

Прокурор подав касаційну скаргу, посилаючись на те, що, на його думку, суд апеляційної інстанції не врахував практику Верховного Суду та безпідставно призначив обвинуваченій покарання із застосуванням ст. 75 КК України (звільнення від відбування покарання з випробуванням). Прокурор наполягав на тому, що обвинувачена вчинила тяжкий злочин проти недоторканності державного кордону України під час воєнного стану, переховувалася від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим її оголосили в розшук, а свою вину визнала лише під час судового розгляду. Він просив відправити справу на новий розгляд в апеляційний суд.

Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання прокурора, зазначивши, що апеляційний суд допустив неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, звільнивши засуджену від відбування покарання з випробуванням, ураховуючи тяжкість вчиненого злочину, а також те, що злочин вчинений з використанням умов воєнного стану.

Постанова ККС ВС від 5 липня 2023 року у справі № 727/6140/22 (провадження № 51-2266км23)», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області