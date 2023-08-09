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  1. В Украине

Стало известно, можно ли предоставить ежегодный отпуск мобилизованному работнику

11:07, 9 августа 2023
Только после демобилизации и возвращения к исполнению своих полномочий работник будет иметь право на ежегодный отпуск.
Стало известно, можно ли предоставить ежегодный отпуск мобилизованному работнику
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Специалисты разъяснили, можно ли предоставить ежегодный отпуск мобилизованному работнику. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду.

Согласно части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу за контрактом, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе, независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Таким работникам осуществляется выплата денежного довольствия за средства Государственного бюджета Украины в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В то же время работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предоставляются гарантии и льготы в соответствии с этими законами (часть вторая статьи 119 КЗоТ).

Следует отметить, что статья 119 КЗоТ не содержит норм по сохранению в период военной службы ежегодного основного отпуска, определенной законодательством о труде.

Согласно статье 6 Закона Украины «Об отпусках» ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

То есть после демобилизации и возвращения к исполнению своих полномочий работник имеет право на ежегодный основной отпуск.

Кроме того, Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений» (вступил в силу 19.07.2022) внесены изменения, согласно которым в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются время, когда работник фактически не работал, но за ним согласно законодательству сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула, вызванного незаконным увольнением или переводом на другую работу), кроме случаев, когда за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохранялись место работы и должность на предприятии на время призыва.

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