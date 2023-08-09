Комитет поддержал законопроект об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения

Целью законопроекта является обеспечение эффективного осуществления досудебного расследования уголовных производств в условиях военного положения.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения» (№9314-д). Об этом сообщает портал ВР.

Целью законопроекта является обеспечение эффективного осуществления досудебного расследования уголовных производств в условиях военного положения, в частности путем исключения исчисления сроков досудебного расследования в уголовных производствах по военным преступлениям и преступлениям геноцида по которым лицу не сообщено о подозрении, а также совершенствование порядка исчисления сроков досудебного расследования военного положения.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть второй статьи 219 Уголовного процессуального кодекса Украины, в соответствии с которыми срок досудебного расследования, с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК Украины, до дня уведомления лица о подозрении не будет исчисляться в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями 437-439 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Нарушение законов и обычаев войны», «Применение оружия массового уничтожения») или частью первой статьи 442 («Геноцид») Уголовного кодекса Украины.

Также не будет исчисляться общий срок досудебного расследования и при объединении уголовных производств в порядке, предусмотренном статьей 217 УПК Украины, если досудебное расследование хотя бы в одном из них осуществляется по признакам преступления, предусмотренного статьями 437-439 или частью первой статьи 442 УК (изменения в части шестой статьи 219 в редакции доработанного законопроекта).

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 615 УПК Украины, которыми корректируется первичное нормативное регулирование вопроса исчисления во время действия военного положения сроков досудебного расследования в уголовных производствах, в которых ни одному лицу не было уведомлено о подозрении на дату введения военного положения (часть восьмая статьи 615 УПК Украины в редакции доработанного законопроекта).

В частности, в уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмена не будет включаться в общие сроки, предусмотренных частью второй статьи 219 УПК Украины.

Также в уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении, кроме преступлений, предусмотренных статьями 437-439 или частью первой статьи 442 УК Украины, внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК Украины, от даты введение военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня уведомления лица о подозрении составит тридцать месяцев.

При этом положения нового абзаца второго части восьмой статьи 615 УПК Украины будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК Украины, с даты введения военного положения и до дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения» (раздел XI «Переходные положения» УПК дополняется новым пунктом 208).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.