Зеленский о взяточниках во власти: «Кто работает себе «на карман», как минимум пойдет под суд»

Президент подчеркнул, что люди, которые на государственных должностях или являются народными депутатами, должны работать ради Украины, а не себе «на карман».

Президент Украины после ряда коррупционных скандалов с народными депутатами и чиновниками обратился к «дельцам, которые работают себе в кармане». Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что наше государство должно измениться и пройти трансформацию. Он подчеркнул, что люди, которые на государственных должностях или являются народными депутатами, должны работать ради Украины, а не себе «на карман».

«Каждый такой делец как минимум пойдет под суд», - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что нардеп Анатолий Гунько был разоблачен на «продаже» земли Национальной академии аграрных наук за $85 000.

Добавим, что экс-нардепу Демчаку сообщено о подозрении в махинациях с государственными облигациями.

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