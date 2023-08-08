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Екснардепу Демчаку повідомлено про підозру в махінаціях з державними облігаціями, — ЗМІ

18:07, 8 серпня 2023
У «схемі» махінацій на фондовій біржі колишній нардеп отримав 20 мільйонів гривень незаконного прибутку.
Екснардепу Демчаку повідомлено про підозру в махінаціях з державними облігаціями, — ЗМІ
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Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру народному депутату України VІІІ скликання за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє ОГП.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього депутата, заступника голови комітету з питань фінансової політики — Руслана Демчака від «Блоку Петра Порошенка».

«За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що учасники злочинного угруповання легалізували понад 1 млрд грн від махінацій на фондовій біржі.

Зазначається, що викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження.

Такі кошти в подальшому використовувались національними публічними діячами та відображались в їх деклараціях майнового стану осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

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