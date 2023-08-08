Уряд продовжив термін прийому заяв на виплати 5 тисяч гривень постраждалим від підтоплення

Постраждалі мешканці Херсонщини та Миколаївщини зможуть подати заяви на грошову держдопомогу до 31 жовтня 2023 року включно.

У вівторок, 8 серпня, Кабінет міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати грошової допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині. Про це повідомляє КМУ.

Постраждалі мешканці Херсонщини та Миколаївщини зможуть подати заяви на грошову держдопомогу до 31 жовтня 2023 року включно.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Зазначається, що станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 – Миколаївщини.

Згідно із заявами постраждалих виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.

Як відомо, таку фінансову допомогу від держави можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні.

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