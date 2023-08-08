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  1. В Україні

НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000

17:34, 8 серпня 2023
Депутата Анатолія Гунька, який за 85 тисяч доларів «продавав» землю Національної академії аграрних наук, викрили «на гарячому».
НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000
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Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео затримання народного депутата Анатолія Гунька. Про це повідомляє НАБУ.

За попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабаря у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.

У СБУ деталізували, що урядовець намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

НАБУ опублікувало уривок оперативної зйомки із затримання депутата.

 

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