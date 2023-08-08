НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео затримання народного депутата Анатолія Гунька. Про це повідомляє НАБУ.
За попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабаря у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.
У СБУ деталізували, що урядовець намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.
Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
НАБУ опублікувало уривок оперативної зйомки із затримання депутата.