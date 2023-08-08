НАБУ показало відео затримання нардепа Гунька, якого викрили на хабарі у $85 000

Депутата Анатолія Гунька, який за 85 тисяч доларів «продавав» землю Національної академії аграрних наук, викрили «на гарячому».

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео затримання народного депутата Анатолія Гунька. Про це повідомляє НАБУ.

За попередньою версією слідства, народний депутат разом із спільниками отримав першу частину хабаря у розмірі 85 тисяч доларів від приватного підприємця за оренду державних земель.

У СБУ деталізували, що урядовець намагався «продати» землю Національній академії аграрних наук.

Наразі вирішується питання про пред'явлення звинувачень нардепу та двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

НАБУ опублікувало уривок оперативної зйомки із затримання депутата.